Коломойський програв апеляцію у справі про аеропорт Дніпра

Єдиним держорганом, який допомагав місту боротися із олігархом, Борис Філатов назвав НАБУ

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що мерія разом із Національним антикорупційним бюро виграла апеляцію у олігарха Ігоря Коломойського. Відтак аеропорт став власністю громади.

Про рішення апеляційного суду мер Дніпра повідомив у своєму Telegram-каналі.

Перемога Дніпра над Коломойським

Одіозний український олігарх Ігор Коломойський програв апеляцію у справі про передачу Дніпровського аеропорту у власність громади.

Філатов наголосив, що його переконували у перемозі олігарха під час розгляду апеляційної скарги.

"Кілька місяців тому ми оголосили, що мерія Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт у Коломойського. Утім, ті, хто знається на тонкощах юриспруденції, особливо в нашій країні, і ще більш особливо — на "юриспруденції" Ігоря Валерійовіча, були сповнені скепсисом щодо цього результату. Тоді всі казали, що треба чекати апеляції, перш ніж рішення набере сили", — розповів Філатов про ставлення до цієї справи політичних та бізнесових еліт.

Міський голова Дніпра упевнений, що і неодмінну касацію Коломойський програє: "Хоча попереду ще касаційний суд, переконаний, що наше летовище вже вирвано з його рук".

Хто допомагав місту боротися з олігархом

Борис Філатов подякував за підтримку Національному антикорупційному бюро.

"Вони були єдиними серед держорганів, хто реагував на ситуацію та допомагав міськраді виборювати інтереси всіх містян", — наголосив міський голова Дніпра.

Також Філатов відзначив за принципову позицію Державіаслужбі, натякнувши, втім, що вона, позиція, "без НАБУ може й не була б такою принциповою".

Нагадаємо, що Служба безпеки України провела обшук у олігарха Ігоря Коломойського. У відомстві заявили про викриття масштабної схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта", саме у цій справі і відбулися відповідні слідчі дії.

Фото: УНІАН