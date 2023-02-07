Коломойський програв апеляцію у справі про аеропорт Дніпра

Мерія Дніпра відсудила аеропорт у Коломойського
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що мерія разом із Національним антикорупційним бюро виграла апеляцію у олігарха Ігоря Коломойського. Відтак аеропорт став власністю громади.
Про рішення апеляційного суду мер Дніпра повідомив у своєму Telegram-каналі.
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Перемога Дніпра над Коломойським
Одіозний український олігарх Ігор Коломойський програв апеляцію у справі про передачу Дніпровського аеропорту у власність громади.
Філатов наголосив, що його переконували у перемозі олігарха під час розгляду апеляційної скарги.
"Кілька місяців тому ми оголосили, що мерія Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт у Коломойського. Утім, ті, хто знається на тонкощах юриспруденції, особливо в нашій країні, і ще більш особливо — на "юриспруденції" Ігоря Валерійовіча, були сповнені скепсисом щодо цього результату. Тоді всі казали, що треба чекати апеляції, перш ніж рішення набере сили", — розповів Філатов про ставлення до цієї справи політичних та бізнесових еліт.
Міський голова Дніпра упевнений, що і неодмінну касацію Коломойський програє: "Хоча попереду ще касаційний суд, переконаний, що наше летовище вже вирвано з його рук".
Хто допомагав місту боротися з олігархом
Борис Філатов подякував за підтримку Національному антикорупційному бюро.
"Вони були єдиними серед держорганів, хто реагував на ситуацію та допомагав міськраді виборювати інтереси всіх містян", — наголосив міський голова Дніпра.
Також Філатов відзначив за принципову позицію Державіаслужбі, натякнувши, втім, що вона, позиція, "без НАБУ може й не була б такою принциповою".
Нагадаємо, що Служба безпеки України провела обшук у олігарха Ігоря Коломойського. У відомстві заявили про викриття масштабної схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта", саме у цій справі і відбулися відповідні слідчі дії.
Фото: УНІАН