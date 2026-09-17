ВПО можуть орендувати житло за 1 гривню: Рада підтримала законопроєкт №15579

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У четвер, 16 вересня, Верховна Рада у першому читанні підтримала розблокування механізму використання державного та комунального майна для створення житла для внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про будинки, квартири, кімнати та гуртожитки, які зараз можуть залишатися порожніми через колізії у законодавстві. Для їх передачі під житло для ВПО пропонують відновити можливість пільгової оренди, зокрема за символічну плату в одну гривню.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Порожні гуртожитки та будинки можуть використати для ВПО

Механізм залучення державної та комунальної нерухомості для забезпечення ВПО почали формувати ще раніше. Передбачалося, що громади зможуть виявляти невикористовувані будівлі, проводити їх реконструкцію та надалі використовувати для проживання людей, які через війну були змушені залишити свої домівки.

Однак через зміни у житловому законодавстві та правилах оренди державного і комунального майна виникла правова колізія. У результаті частина об’єктів, які можна було б пристосувати для проживання переселенців, фактично залишилася без використання.

Законопроєкт №15579 має тимчасово усунути законодавчі перешкоди для передачі таких об’єктів під потреби ВПО. Автори пропонують призупинити дію окремих положень, які блокують цей механізм, до 1 січня 2028 року.

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Передбачається, що державні або комунальні установи зможуть орендувати придатні для проживання об’єкти, зокрема гуртожитки чи інші будівлі, за символічною платою. Після цього їх можна буде відремонтувати за рахунок донорської допомоги та інших дозволених джерел фінансування й використовувати для розселення ВПО.

Водночас формулювання про оренду за одну гривню не означає, що самі переселенці платитимуть одну гривню за проживання. Йдеться про пільгову орендну плату за об’єкт для установи чи організації, яка має облаштувати його під житло.

За наведеними у супровідних документах даними, житла потребують понад 4,6 млн ВПО.

Паралельно держава працює над іншими механізмами забезпечення переселенців житлом, зокрема через соціальне житло та програми придбання будинків у громадах.

Як писали Новини.LIVE, 17 вересня Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти через плани Росії провести вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Парламент закликав не визнавати результати такого голосування та не направляти міжнародних спостерігачів на окуповані території. Росія планує провести вибори 18–20 вересня 2026 року.

Також у Верховній Раді 17 вересня склав присягу народного депутата Дмитро Видолоб, який увійшов до парламенту за списком партії "Слуга народу". Він був №168 у виборчому списку політичної сили на парламентських виборах 2019 року. Після складення присяги Видолоб офіційно набув депутатських повноважень і долучився до фракції "Слуга народу".