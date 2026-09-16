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Головна Політика У Верховній Раді склав присягу новий депутат від "Слуги народу"

У Верховній Раді склав присягу новий депутат від "Слуги народу"

Ua ru
16 вересня 2026 10:48
Дмитро Видолоб склав присягу народного депутата від Слуги народу
Дмитро Видолоб склада присягу. Фото: кадр із відео

У четвер, 17 вересня, Дмитро Видолоб склав присягу народного депутата України під час засідання Верховної Ради. Він увійшов до парламенту за виборчим списком партії "Слуга народу" замість Андрія Місяця, який відмовився від мандата. Після складення присяги Видолоб офіційно набув депутатських повноважень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на засідання парламенту.

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Дмитро Видолоб склав присягу народного депутата у Раді

Видолоб був включений до виборчого списку "Слуги народу" під №168 на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

Раніше Центральна виборча комісія визнала його обраним та зареєструвала народним депутатом. Таке рішення ухвалили після того, як Андрій Місяць, якого перед цим визнали обраним, подав заяву про відмову від депутатського мандата.

За інформацією Державної регуляторної служби, Дмитро Видолоб є президентом асоціації "Союз ювелірів України" та асистентом кафедри ергономіки і проєктування одягу Київського національного університету технологій та дизайну.

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Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада позбавила депутатських мандатів двох народних депутатів від "Слуги народу". Відповідні рішення парламент ухвалив під час засідання 3 вересня. 

15 вересня у Верховній Раді склала присягу нова народна депутатка від "Слуги народу" Олена Слободян. Це сталося 15 вересня після рішення про визнання її обраною до парламенту. Вона офіційно набула депутатських повноважень після складення присяги. 

Верховна Рада Слуга народу нардепи парламент присяга
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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