Рада закликала світ не визнавати вибори РФ на окупованих територіях України

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У четвер, 17 вересня, Верховна Рада ухвалила звернення до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій і парламентських асамблей через наміри Росії провести вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться про частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Крим і Севастополь. Росія планує провести голосування 18–20 вересня 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Рада закликала іноземні держави засудити вибори РФ на окупованих територіях

У зверненні український парламент закликає іноземні держави та міжнародні організації засудити проведення російських виборів на окупованих українських територіях. Також пропонується відмовитися від направлення туди міжнародних спостерігачів та застерегти громадян інших держав від поїздок на тимчасово окуповані території України.

Окремо Верховна Рада закликає не визнавати результати такого голосування та повноваження осіб, які можуть бути оголошені обраними за його підсумками. У документі також міститься заклик посилити санкційний тиск на Росію та осіб, причетних до організації таких виборів.

Крім того, парламент звертається до міжнародних партнерів із закликом продовжувати військову, фінансову та економічну підтримку України. У Верховній Раді також наголошують на необхідності сприяти завершенню війни та відновленню територіальної цілісності України.

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Також 16 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №15358, який передбачає відповідальність за надмірний шум від транспортних засобів. Під час воєнного стану за повторне порушення протягом року пропонують штраф у 34 тисячі гривень та позбавлення права керування на три-шість місяців. За перше порушення може загрожувати штраф у 17 тисяч гривень.