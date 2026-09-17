ВПЛ могут арендовать жилье за 1 гривну: Рада поддержала законопроект № 15579

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В четверг, 16 сентября, Верховная Рада в первом чтении поддержала разблокирование механизма использования государственного и коммунального имущества для создания жилья для внутренне перемещенных лиц. Речь идет о домах, квартирах, комнатах и общежитиях, которые сейчас могут оставаться пустыми из-за коллизий в законодательстве. Для их передачи под жилье для ВПЛ предлагается восстановить возможность льготной аренды, в частности за символическую плату в одну гривну.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Пустующие общежития и дома можно использовать для ВПЛ

Механизм привлечения государственной и коммунальной недвижимости для обеспечения ВПЛ начали формировать еще раньше. Предполагалось, что общины смогут выявлять неиспользуемые здания, проводить их реконструкцию и в дальнейшем использовать для проживания людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

Однако из-за изменений в жилищном законодательстве и правилах аренды государственного и коммунального имущества возникла правовая коллизия. В результате часть объектов, которые можно было бы приспособить для проживания переселенцев, фактически осталась без использования.

Законопроект № 15579 призван временно устранить законодательные препятствия для передачи таких объектов в интересах ВПЛ. Авторы предлагают приостановить действие отдельных положений, блокирующих этот механизм, до 1 января 2028 года.

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Предполагается, что государственные или коммунальные учреждения смогут арендовать пригодные для проживания объекты, в частности общежития или другие здания, за символическую плату. После этого их можно будет отремонтировать за счет донорской помощи и других разрешенных источников финансирования и использовать для расселения ВПЛ.

В то же время формулировка об аренде за одну гривну не означает, что сами переселенцы будут платить одну гривну за проживание. Речь идет о льготной арендной плате за объект для учреждения или организации, которая должна обустроить его под жилье.

Согласно данным, приведенным в сопроводительных документах, в жилье нуждаются более 4,6 млн ВПЛ.

Параллельно государство работает над другими механизмами обеспечения переселенцев жильем, в частности через социальное жилье и программы приобретения домов в общинах.

Как писали Новини.LIVE, 17 сентября Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу в связи с планами России провести выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Парламент призвал не признавать результаты такого голосования и не направлять международных наблюдателей на оккупированные территории. Россия планирует провести выборы 18–20 сентября 2026 года.

Также в Верховной Раде 17 сентября принес присягу народный депутат Дмитрий Видолоб, который вошел в парламент по списку партии "Слуга народа". Он был №168 в избирательном списке политической силы на парламентских выборах 2019 года. После принесения присяги Видолоб официально обрёл депутатские полномочия и присоединился к фракции "Слуга народа".