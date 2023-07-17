Зерновое соглашение: Зеленский направил официальные письма Эрдогану и Гутерришу

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма Президенту Турции Реджепу Эрдогану и Генсеку ООН Антониу Гутерришу о продлении зернового соглашения. По его словам, Украина, ООН и Турция совместной работой "могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов".

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

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"Шантаж не разрешен никому"

"Позиция Украины всегда была и будет максимально четкой: никто не имеет права разрушать продовольственную безопасность любого народа. Если кучка людей где-то там в Кремле считает, что они якобы имеют право решать, будет ли еда на столах в разных государствах: Египте или в Судане, в Йемене или в Бангладеше, в Китае, в Индии, в Турции, в Индонезии, мир может показать, что шантаж не разрешен никому", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Россия с первого дня полномасштабного вторжения перечеркнула возможности свободного мореходства в Черном и Азовском морях.

"Россия била ракетами и дронами по нашим портам, по зерновым терминалам, даже по элеваторам била. Единственное возможное следствие этого — это дестабилизация продовольственных рынков, социальный хаос в странах, критически зависящих от импорта продовольствия. Украинское продовольствие — это базовая безопасность для 400 миллионов людей", — объяснил Зеленский.

Обеспечение зерном

Кроме того, Украина вместе с партнерами также запустила гуманитарную инициативу "Зерно из Украины", в которой участвовало 34 государства-донора.

"У всех есть право на стабильность. Африка имеет право на стабильность. Азия имеет право на стабильность. Европа имеет полное право на стабильность. А значит, мы все должны заботиться о безопасности — о защите от российского безумия. И Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше — если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна — это соглашение с Турцией и ООН — остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, это его аккуратное выполнение и решительное давление мира на государство-террориста", — добавил Президент.

Поддержка Швеции

Также Швеция утвердила стратегию для того, чтобы помогать Украине, а именно с восстановлением инфраструктуры. Ее утвердили до 2027 года.

"Это очень важно — сигналы долгосрочной поддержки. Поддержки жизни, восстановление жизни, поддержки того, что российский террор однозначно проиграет. Господин Премьер-министр Кристерссон, все правительство Швеции, каждое и каждое в Швеции — я благодарю вас очень!" — подытожил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский дал интервью африканским журналистам. В частности, вопросы касались зернового соглашения и в пресс-службе президента предоставили отрывки из беседы.