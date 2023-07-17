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"У нас не було ні з ким домовленості": у Зеленського розкрили деталі нового інтерв'ю президента

17 липня 2023 16:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"У нас не було ні з ким домовленості": у Зеленського розкрили деталі нового інтерв'ю президента
Відвантаження зерна. Фото: 24 Канал
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю африканським журналістам. Зокрема, питання стосувалися зернової угоди й в пресслужбі президента надали уривки з бесіди.

Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

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За словами Зеленського, є дві угоди: Україна — Туреччина — ООН і Росія — Туреччина — ООН. Тому коли РФ робить гучні заяви про зупинку зернової угоди, вона зриває домовленості з Туреччиною та ООН.

"У нас не було жодних з ними домовленостей, — сказав Зеленський.

Також в інтерв'ю африканським журналістам він зазначив, що Україна має зробити все можливе для використання Чорноморського шляху, незалежно від Росії. При цьому він уточнив, що до української влади звернулися власники кораблів. Вони стверджують, що якщо Україна дозволить та Туреччина дозволить, вони продовжать транспортування зерна.

Зеленський
Повідомлення Сергія Никифорова. Фото: скріншот

Нагадаємо, що представник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін висловила надію на продовження повномасштабної реалізації Чорноморської зернової угоди, спрямованої на транспортування зернових з України через Чорне море. Також вона вказала повну готовність Китаю співпрацювати з учасниками угоди.

Також ми повідомляли, що термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Сьогодні у Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме для виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний Одеської області.

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