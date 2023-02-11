Зеленский анонсировал новые шаги СНБО в защите Украины от тех, кто работал на рф

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов. Тематика — усиление государственных институций и защита институций от любых попыток уменьшить их дееспособность и эффективность. Это касается разных направлений.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения к украинцам.

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Глава государства рассказал об успехах защиты государства.

"Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Офис Генерального прокурора имеют значительные результаты в защите нашего государства от тех, кто работал на государство-агрессора. Будут и ответные шаги СНБО, продолжающие нашу линию защиты государства", — сообщил Президент.

Зеленский поблагодарил сектор обороны и правоохранителей, которые заботятся о государстве, укрепляют его своей работой и дают результаты в таком укреплении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал, что через два года Украина может стать полноценным членом Европейского Союза. Также глава государства подчеркнул, что нашей стране нужны гарантии безопасности.

Также мы писали, что Зеленский встретился с командой топ-менеджмента крупнейшего инвестиционного банка мира JP Morgan. Также он принял участие в режиме видеосвязи в одном из самых масштабных ежегодных инвестиционных саммитов, организованном JP Morgan, среди участников которого 200 крупнейших корпораций, инвесторов и финансовых компаний.