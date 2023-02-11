Зеленський спрогнозував, коли Україна вступить в ЄС

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спрогнозував, що за два роки Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу. Також глава держави наголосив, що нашій країні потрібні гарантії безпеки.

Про це Володимир Зеленський сказав під час виступу на саміті, який організував банк JP Morgan.

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"Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою топменеджменту найбільшого інвестиційного банку світу JP Morgan. Також він взяв участь у режимі відеозв’язку в одному з наймасштабніших щорічних інвестиційних самітів, організованому JP Morgan, серед учасників якого 200 найбільших корпорацій, інвесторів та фінансових компаній.

Крім того, ми писали, що нещодавно українська група "Нафтогаз" запропонувала найбільшому за обсягами активів банківському холдингу Сполучених Штатів J.P. Morgan співпрацю. Планує втілити проєкти зі збільшення видобутку та ефективнішого транспортування, зберігання вуглеводнів, а також у галузі відновлюваної енергетики.