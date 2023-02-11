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Зеленский уволил заместителя Нацгвардией Руслана Дзюбу: детали

11 февраля 2023 22:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Руслан Дзюба - Зеленский уволил заместителя Нацгвардией
Президент Украины Владимир Зеленский
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 февраля, своим указом уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины Руслана Дзюбу. Причины увольнения чиновника пока неизвестны.

Об этом говорится в указе, который опубликован на портале Президента Украины.

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Увольнение

"Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

Стоит уточнить, что с июня 2019 года Руслан Дзюба был заместителем командующего Национальной гвардии по тылу — начальником логистики.

Другие указы Зеленского

Также Президент Украины внес коррективы в составе СНБО. Таким обозом, украинский лидер приказал ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины  министра внутренних дел Клименко Игоря Владимировича и утвердить Малюка Василия Васильевича, как главу СБУ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал, что через два года Украина может стать полноценным членом Европейского Союза. Также глава государства подчеркнул, что нашей стране нужны гарантии безопасности.

Также мы писали, что Зеленский встретился с командой топ-менеджмента крупнейшего инвестиционного банка мира JP Morgan. Также он принял участие в режиме видеосвязи в одном из самых масштабных ежегодных инвестиционных саммитов, организованном JP Morgan, среди участников которого 200 крупнейших корпораций, инвесторов и финансовых компаний.

 

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