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Зеленский уволил Командующего объединенных сил Эдуарда Москалева

26 февраля 2023 23:10
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Зеленский уволил Командующего объединенными силами
Эдуард Москалев
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Командующего объединенными силами Эдуарда Москалева.

Соответствующий указ появился на сайте Президента.

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Подробности

"Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности Командующего объединенных сил", — говорится в указе.

Эдуард Москалев занял должность Командующего объединенными силами 15 марта 2022 года. До этого он был начальником штаба войск оперативного командования Восток.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа по реализации решений Совета нацбезопасности и обороны по санкциям против россии. Он заверил, что санкционное давление на государство-агрессора продлится.

Также мы писали, что Владимир Зеленский подчеркнул, что для победы в войне нужно единство и уверенность людей. Самая большая проблема, которая может произойти — слабость внутри страны.

Добавим, Президент Украины рассказал, кто из партнеров больше поддерживает нашу страну во время войны, особенно по спецтрибуналу над руководством страны-агрессора.

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