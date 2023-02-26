Зеленский уволил Командующего объединенными силами

Зеленский уволил Командующего объединенных сил Эдуарда Москалева
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Командующего объединенными силами Эдуарда Москалева.
Соответствующий указ появился на сайте Президента.
-
В небе над Черниговщиной заметили движущиеся в направлении Киева воздушные цели: объявлена воздушная тревога
-
В США 51-летний мужчина расстрелял криптовалютный банкомат, чтобы тот "не смог забирать деньги у людей"
-
"Укрэнерго" не предоставляла ограничений потребления электроэнергии на 27 февраля, — ДТЭК
-
Российский самолет на белорусском аэродроме "Мачулищи" атаковали дронами
-
Россия предложила Ирану помощь с ракетной программой в обмен на оружие, — директор ЦРУ
-
Россияне обстреляли Сумщину: повреждены жилые дома, есть раненые
-
"Нас ждут температурные контрасты": народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра
-
Испания уже начала ремонтировать танки Leopard, которые в скором времени передадут Украине
-
Украина получит помощь от Саудовской Аравии на сумму 400 млн долларов: детали
-
Министерство энергетики США считает, что пандемия Covid возникла из-за лабораторной утечки
Подробности
"Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности Командующего объединенных сил", — говорится в указе.
Эдуард Москалев занял должность Командующего объединенными силами 15 марта 2022 года. До этого он был начальником штаба войск оперативного командования Восток.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа по реализации решений Совета нацбезопасности и обороны по санкциям против россии. Он заверил, что санкционное давление на государство-агрессора продлится.
Также мы писали, что Владимир Зеленский подчеркнул, что для победы в войне нужно единство и уверенность людей. Самая большая проблема, которая может произойти — слабость внутри страны.
Добавим, Президент Украины рассказал, кто из партнеров больше поддерживает нашу страну во время войны, особенно по спецтрибуналу над руководством страны-агрессора.