Зеленский обратился к участникам саммита Лиги арабских государств

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Лиги арабских стран 19 мая 2023 года. Фото: ОП Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств. Он призвал содействовать защите наших людей, включая украинское мусульманское сообщество.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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Что сказал Зеленский

В начале речи Зеленский поблагодарил принца Мухаммада и города Джидда, который принимает этот саммит. Также украинский Президент заявил, что надеются, что все присутствующие здесь ради мира.

Кроме того, Зеленский заявил, что война никогда не была выбором украинцев.

"Наши войска не шли к чужим землям, мы не занимаемся аннексиями и грабежом ресурсов других народов. Но мы никогда и не подчинимся любым чужакам и колонизаторам. Поэтому мы боремся! И я уверен, что эту нашу главную эмоцию поймут все ваши народы". Также я уверен, что все ваши народы поймут и главный призыв, который хочу оставить здесь, в Джидде", — сказал Президент.

С Зеленским приехал и Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа

Во время Лиги арабских государств Зеленский отметил, что Крым стал первым, кто пострадал от российской агрессии и оккупации.

"Вместе со мной здесь — достопочтенный Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, одного из коренных народов Украины. Их дом — это Крым, центр мусульманской культуры в Украине. Веками крымскотатарский народ был и должен остаться неотъемлемой и сильной составляющей мусульманского сообщества мира. Но Крым стал первым, кто пострадал от российской оккупации, до сих пор большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, — это именно мусульмане", — сказал Зеленский.

Зеленский обратился и к сторонникам Кремля

Президент Украины заявил, что, несмотря на всю поддержку со стороны мусульманских государств, также есть и те, кто войну в Украине считает конфликтом.

"И даже если здесь, на саммите, есть люди, которые имеют другой взгляд на происходящую на нашей земле войну, называя ее конфликтом, я уверен: мы все можем быть едины в том, чтобы спасти из клеток российских тюрем наших людей. К сожалению, в мире и здесь, среди вас, есть те, кто закрывает глаза на клетки и незаконные аннексии. Я здесь для того, чтобы каждый смотрел честно. Как бы ни старались влиять россияне, но независимость все же должна быть. И я хочу поблагодарить Саудовской Аравии, хочу поблагодарить абсолютное большинство из вас за поддержку устойчивых международных позиций и Устава ООН", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Зеленский сегодня, 19 мая, прибыл в Саудовскую Аравию. Это его первый в истории визит в страну.

Также Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом США Джоном Байденом в городе Хиросима. Встреча состоится в рамках саммита стран "Большой семерки".