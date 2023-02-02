Президент наголосив, що Україна вже майже рік бореться зі злом

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Національного молитовного сніданку. Він розповів, як наша країна протистоїть російському агресору.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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"Вже майже рік ми стоїмо проти зла. Ми об’єднані, якими давно не були. І ми сміливі — наші героїчні солдати вже завдавали поразок злу на полі бою. Ми не допускаємо зневіри. Завдяки хоробрості наших воїнів. Завдяки допомозі друзів свободи у світі, лідерам і людям, які допомагають. Ми разом стоїмо. І ми з вами повинні зробити все, щоб наступного року — у перший четвер лютого — ми змогли помолитися вже просто з подякою за здобутий порятунок від зла", — сказав Зеленський.

За його словами, цьогоріч у Молитовному сніданку взяли участь президент США Джозеф Байден, віцепрезидент США Камала Гарріс, лідери Конгресу, представники штатів, американського суспільства та релігійних спільнот. Серед учасників був також король Йорданії Абдалла.

"Це об‘єднання — символ того, що попри будь-які, навіть найгірші, обставини, найкраще в людях все одно переважає, а молитва — продовжується", — додав Президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Їхня зустріч відбулася в Києві.

Також ми писали, що Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери, зокрема, обговорили формулу миру.