Зеленський звернувся до учасників Національного молитовного сніданку: що сказав
Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Національного молитовного сніданку. Він розповів, як наша країна протистоїть російському агресору.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
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"Вже майже рік ми стоїмо проти зла. Ми об’єднані, якими давно не були. І ми сміливі — наші героїчні солдати вже завдавали поразок злу на полі бою. Ми не допускаємо зневіри. Завдяки хоробрості наших воїнів. Завдяки допомозі друзів свободи у світі, лідерам і людям, які допомагають. Ми разом стоїмо. І ми з вами повинні зробити все, щоб наступного року — у перший четвер лютого — ми змогли помолитися вже просто з подякою за здобутий порятунок від зла", — сказав Зеленський.
За його словами, цьогоріч у Молитовному сніданку взяли участь президент США Джозеф Байден, віцепрезидент США Камала Гарріс, лідери Конгресу, представники штатів, американського суспільства та релігійних спільнот. Серед учасників був також король Йорданії Абдалла.
"Це об‘єднання — символ того, що попри будь-які, навіть найгірші, обставини, найкраще в людях все одно переважає, а молитва — продовжується", — додав Президент.
Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Їхня зустріч відбулася в Києві.
Також ми писали, що Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери, зокрема, обговорили формулу миру.