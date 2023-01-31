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Зеленський обговорив з Трюдо реалізацію формули миру

31 січня 2023 17:48
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Зеленський провів переговори з прем'єром Канади
Президент України Володимир Зеленський
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери, зокрема, обговорили формулу миру.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

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Деталі

"Підтримую постійний контакт із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Детально поінформував його про стан справ на фронті та оборонні потреби України в бронетехніці, артилерії, авіації. Узгодили спільні дипломатичні кроки, зокрема щодо реалізації формули миру", — написав Зеленський.

Українська формула миру

Президент Володимир Зеленський заявляв, що взимку Україна планує ініціювати саміт для реалізації української формули миру. У листопаді Зеленський представив лідерам G20 десять пунктів миру, які включають відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал для винних в агресії та гарантії безпеки.

Раніше очільник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про підготовку до саміту щодо української формули миру та про готовність іноземних партнерів України допомогти в реалізації цієї формули.

За його словами, у саміті щодо мирного плану мають взяти участь більше країн, ніж голосували в Генасамблеї ООН щодо резолюції про територіальну цілісність України. Йдеться про понад 140 країн світу. 

Нагадаємо, що за час повномасштабної війни Володимир Зеленський провів понад 100 зустрічей та мав понад 350 телефонних розмов зі світовими лідерами. Майже 200 разів глава держави виступав на різних заходах. 

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