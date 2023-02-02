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Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії: перші подробиці

2 лютого 2023 14:23
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зустріч Зеленського з головою Єврокомісії: перші заяви
Сьогодні до Києва прибула делегація представників Європейської комісії
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Їхня зустріч відбулася в Києві.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook. 

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Зустріч Зеленського та фон дер Ляєн

"Розпочинаємо два дуже важливі євроінтеграційні дні в Україні. Це час, коли наші спільні домовленості та рішення тут, у Києві, означатимуть зміцнення всієї Європи", — написав президент.

Також український президент та очільниця Єврокомісії провели спільний брифінг. 

Перші заяви 

Президент Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі сторони обговорили питання санкцій проти росії. Він наполягає на якнайшвидшому і якіснішому впровадженні нових обмежень ЄС проти російської федерації.

"Обговорили нові санкції проти росії, зокрема, десятий санкційний пакет Євросоюзу. Це спільне європейське завдання — зменшити здатність росії обходити санкції, і чим швидше і якісніше це завдання буде виконуватись, тим ближче ми будемо до поразки агресії рф. Зараз бачимо, що санкційний темп Європи трішки уповільнився, а держава-терорист, навпаки, збільшує темп адаптації до санкцій", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив на необхідності виправлення ситуації.

Своєю чергою, Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз завершить роботу над десятим пакетом санкцій до річниці початку повномасштабної агресії росії проти України 24 лютого.

"На річницю початку цієї повномасштабної навали ми матимемо десятий пакет санкцій", — сказала вона. 

Президентка Єврокомісії акцентувала, що росія також буде змушена заплатити за руйнації, які вона спричинила, і муситиме давати кошти на відбудову України.

"Тобто російські державні кошти підуть на благо України. Як це зробити, ми визначаємося", — зазначила очільниця Єврокомісії.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн із членами Колегії Єврокомісії у четвер  вранці прибула до Києва для проведення переговорів з урядом України.

Сьогодні в Києві відбудеться зустріч членів Колегії Європейської Комісії на чолі з президентом цієї Євроінституції Урсулою фон дер Ляєн з урядом України. Темами для обговорення будуть підтримка України у боротьбі проти російської агресії, координація зусиль з відновлення України, продовження ключових реформ та наближення України до членства в Європейському Союзі.

Завтра, 3 лютого, в Україні відбудеться саміт ЄС — Україна.

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