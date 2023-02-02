Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака: что сказал
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака. Он рассказал, как наша страна противостоит российскому агрессору.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
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"Уже почти год мы стоим против зла. Мы объединены, какими давно не были. И мы смелые — наши героические солдаты уже наносили поражения злу на поле боя. Мы не допускаем уныния. Благодаря храбрости наших воинов. Благодаря помощи друзей свободы в мире, лидерам и людям, которые помогают. Мы вместе стоим. И мы с вами должны сделать все, чтобы в следующем году — в первый четверг февраля — мы смогли помолиться уже просто с благодарностью за полученное спасение от зла", — сказал Зеленский.
По его словам, в этом году в Молитвенном завтраке приняли участие президент США Джозеф Байден, вице-президент США Камала Харрис, лидеры Конгресса, представители штатов, американского общества и религиозных сообществ. Среди участников был также король Иордании Абдалла.
"Это объединение — символ того, что, несмотря на любые, даже самые плохие обстоятельства, лучшее в людях все равно преобладает, а молитва — продолжается", — добавил Президент.
Напомним, Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Их встреча прошла в Киеве.
Также мы писали, что Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры, в частности, обсудили формулу мира.