Президент України Володимир Зеленський та спеціальний представник Папи Римського Маттео Дзуппі. Фото: ОП

Сьогодні, 6 червня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі. Вони обговорили ситуацію в країні та гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Дзуппі

Український лідер зазначив, що лише об’єднання зусиль, дипломатична ізоляція, а також тиск на РФ здатні вплинути на агресора.

"Закликаю Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану. Україна вітає готовність інших держав та партнерів у пошуку шляхів до миру, але, оскільки війна йде на нашій території, алгоритм щодо досягнення миру може бути лише українським", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Через ймовірну техногенну катастрофу Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО.

Також ми писали, що Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту "Бухарестської дев’ятки" у зв'язку з підривом Каховської ГЕС. За його словами, дамбу фізично неможливо підірвати обстрілами ззовні.

Додамо, Зеленський заявив, що Україна вже готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ. Влада вірить, що це змінить динаміку війни.