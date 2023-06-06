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Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського

6 червня 2023 16:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського
Президент України Володимир Зеленський та спеціальний представник Папи Римського Маттео Дзуппі. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 червня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі. Вони обговорили ситуацію в країні та гуманітарну взаємодію у межах реалізації української формули миру. 

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Зеленського та Дзуппі

Український лідер зазначив, що лише об’єднання зусиль, дипломатична ізоляція, а також тиск на РФ здатні вплинути на агресора. 

"Закликаю Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану. Україна вітає готовність інших держав та партнерів у пошуку шляхів до миру, але, оскільки війна йде на нашій території, алгоритм щодо досягнення миру може бути лише українським", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Через ймовірну техногенну катастрофу Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО.

Також ми писали, що Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту "Бухарестської дев’ятки" у зв'язку з підривом Каховської ГЕС. За його словами, дамбу фізично неможливо підірвати обстрілами ззовні. 

Додамо, Зеленський заявив, що Україна вже готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ. Влада вірить, що це змінить динаміку війни.

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