"Жодної слабкості": Зеленський звернувся до лідерів Європи через підрив ГЕС

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту "Бухарестської дев’ятки" у зв'язку з підривом Каховської ГЕС. За його словами, дамбу фізично неможливо підірвати обстрілами ззовні.

Своє звернення він опублікував в телеграмі.

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Він запевнив, що дамбу було заміновано саме російськими загарбниками та підірвано ними ж.

"Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років. Це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії — поразка, яку ми все одно забезпечимо, — буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу", — наголосив глава держави.

Президент додав, що російський реваншизм підсилює віра господарів РФ в те, що "Європа нібито проявить слабкість. Слабкість — це основна надія та ставка терористів".

"Більше жодної слабкості в Європі по відношенню до зла агресії! Більше жодної невизначеності щодо безпекових перспектив у Європі! Кожен наш крок, кожне наше рішення, кожен наш саміт мають посилювати всіх нас у захисті від російського терору. І безперечно, це має забезпечити Вільнюський саміт НАТО", — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше рятувальники та уряд України розповіли, що робити в разі перебування в зоні підтоплення.