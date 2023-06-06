Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow "Жодної слабкості": Зеленський звернувся до лідерів Європи через підрив ГЕС arrow

"Жодної слабкості": Зеленський звернувся до лідерів Європи через підрив ГЕС

6 червня 2023 15:26
- Каріна Бовсуновська
"Жодної слабкості": Зеленський звернувся до лідерів Європи через підрив ГЕС
Володимир Зеленський. Фото: Reuters
- Каріна Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту "Бухарестської дев’ятки" у зв'язку з підривом Каховської ГЕС. За його словами, дамбу фізично неможливо підірвати обстрілами ззовні. 

Своє звернення він опублікував в телеграмі.

Читайте також:

Він запевнив, що дамбу було заміновано саме російськими загарбниками та підірвано ними ж.

"Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років. Це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії — поразка, яку ми все одно забезпечимо, — буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу", — наголосив глава держави.

Президент додав, що російський реваншизм підсилює віра господарів РФ в те, що "Європа нібито проявить слабкість. Слабкість — це основна надія та ставка терористів".

"Більше жодної слабкості в Європі по відношенню до зла агресії! Більше жодної невизначеності щодо безпекових перспектив у Європі! Кожен наш крок, кожне наше рішення, кожен наш саміт мають посилювати всіх нас у захисті від російського терору. І безперечно, це має забезпечити Вільнюський саміт НАТО", — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше рятувальники та уряд України розповіли, що робити в разі перебування в зоні підтоплення.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB