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Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского

6 июня 2023 16:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского
Президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель Папы Римского Маттео Дзуппи. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 июня, Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи. Они обсудили ситуацию в стране и гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской формулы мира.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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Украинский лидер отметил, что только объединение усилий, дипломатическая изоляция, а также давление на РФ способны повлиять на агрессора.

"Призываю Святой Престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана. Украина приветствует готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру, но, поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 6 июня, российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. Из-за вероятной техногенной катастрофы Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО.

Также мы писали, что Владимир Зеленский обратился к участникам саммита "Бухарестской девятки" в связи с подрывом Каховской ГЭС. По его словам, плотину физически невозможно взорвать обстрелами извне.

Добавим, Зеленский заявил, что Украина уже готова начать долгожданное контрнаступление. Власти верят, что это изменит динамику войны.

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