Зеленський розповів, чи готовий зустрітись з лідерами країн Латинської Америки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський готовий вилетіти до Латинської Америки для зустрічі з лідерами країн. Він хоче розповісти усьому світу, хто такий Путін і про воєнні злочини РФ.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.

Читайте також:

Деталі

Зеленський сказав, що йому важко виділити час на візит до країн Латинської Америки під час війни, але він готовий це зробити.

"Я готовий прилетіти, я хочу з ними спілкуватися. Ваші люди, ваше суспільство довіряють своїм лідерам. І якщо я буду з вами говорити, буду у вас, ми детально побачимо, хто такий Путін, і що він не такий великий. Його час пройшов", — сказав Зеленський.

Він також додав, що нації повинні дружити, співпрацювати та розвиватися разом.

Також Зеленський наполягає на зустрічі із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілвою. Глава держави зацікавлений у зустрічі з ним у будь-якому форматі.

Нагадаємо, 2 червня Володимир Зеленський у Києві зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом. Президент України відзначив важливість співпраці Естонії з Україною під час повномасштабної війни.