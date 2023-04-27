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Зеленський зустрівся з радником прем'єра Британії з нацбезпеки: що обговорили

27 квітня 2023 10:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленський зустрівся з радником прем'єра Британії з нацбезпеки: що обговорили
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу. Фото: Пресслужба Офісу Президента
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 27 квітня, Президент Володимир Зеленський провів зустріч із радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу. Обговорювалось питання продовження оборонної підтримки України. 

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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Зустріч Зеленського з радником прем’єра Британії

"Разом з Президентом Володимиром Зеленським та командою провели зустріч із радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу", — повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

У зустрічі взяли участь начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін і помічник голови британського уряду з військових питань Джеймі Норман.

"Наша держава цінує лідерську позицію Великої Британії щодо оборонної підтримки. Важливо, щоб Україна отримала військові літаки західного зразка, а також різні види озброєнь, необхідні для протистояння російському агресору. Закликаю Велику Британію взяти лідерство у формуванні повітряної коаліції для України", — написав Володимир Зеленський.

Зазначається, що на зустрічі обговорювалось питання продовження оборонної підтримки України. 

"Нам потрібно більше зброї для перемоги і Велика Британія, як надійний союзник, може переконати партнерів у пришвидшенні її надання. Ми говорили також про важливість передачі Україні військових літаків західного зразка, а також різних видів озброєнь, необхідних для протистояння російському агресору", — заявив Андрій Єрмак.

Крім цього він додав, що Президент закликав Велику Британію взяти на себе лідерство у формуванні повітряної коаліції. 
 
Також важливою темою зустрічі була підготовка до проведення Саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку. Україна очікує конкретних рішень, які наблизять завершення війни й посилять безпеку Європи.

"Ми продовжуємо роботу над створенням дієвих гарантій безпеки для України", — зазначив керівник Офісу Президента.

Нагадаємо, що нещодавно відбулися переговори лідерів України та Китаю. Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову із Сі Цзіньпіном, назвав її тривалою і змістовною.

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