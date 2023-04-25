Зеленський провів Ставку Головнокомандувача: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента

Сьогодні, 25 квітня, Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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Зазначається, що на Ставці актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

Він також додав, що кожен із напрямків оборони України є важливим і не маємо права допустити, щоб Україна мала слабкі місця.

"Підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки — це життя наших бійців", — написав Володимир Зеленський.

Крім цього на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад. Бійці мають бути забезпечені всім необхідним задля найякіснішого виконання завдань командування з наближення перемоги.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів останнє засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому було обговорено поточну ситуацію на фронті. Він зазначив, що ситуацію на всіх ділянках фронту було проаналізовано, а також було розглянуто плани ворога на найближчий час.