Зеленский встретился с советником премьера Британии по нацбезопасности: что обсудили

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу. Фото: Пресс-служба Офиса Президента

Сегодня, 27 апреля, Президент Владимир Зеленский провел встречу с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу. Обсуждался вопрос продления оборонной поддержки Украины.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Вместе с Президентом Владимиром Зеленским и командой провели встречу с советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу", — сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Во встрече приняли участие начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин и помощник главы британского правительства по военным вопросам Джейми Норман.

"Наше государство ценит лидерскую позицию Великобритании по оборонной поддержке. Важно, чтобы Украина получила военные самолеты западного образца, а также различные виды вооружений, необходимые для противостояния российскому агрессору. Призываю Великобританию взять лидерство в формировании воздушной коалиции для Украины", — написал Владимир. Зеленский.

На встрече обсуждался вопрос продолжения оборонной поддержки Украины.

"Нам нужно больше оружия для победы и Великобритания как надежный союзник может убедить партнеров в ускорении ее предоставления. Мы говорили также о важности передачи Украине военных самолетов западного образца, а также различных видов вооружений, необходимых для противостояния российскому агрессору", — заявил Андрей Ермак.

Кроме того, он добавил, что Президент призвал Великобританию взять на себя лидерство в формировании воздушной коалиции.



Также важной темой встречи была подготовка к проведению саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе летом. Украина ожидает конкретных решений, которые приблизят к завершению войны и усилит безопасность Европы.

"Мы продолжаем работу над созданием действенных гарантий безопасности для Украины", — отметил руководитель Офиса Президента.

Напомним, что недавно прошли переговоры лидеров Украины и Китая. Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор с Си Цзиньпином, назвал его продолжительным и содержательным.