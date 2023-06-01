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Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану

1 червня 2023 23:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану
Президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 червня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Переговори відбулися у межах саміту Європейської політичної спільноти.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі.

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Зеленський зазначив, що Україна цінує участь Азербайджану у відновленні інфраструктурних об’єктів Київської області. 

"Сподіваємося на допомогу в подальшій відбудові нашої країни. У повоєнний період розраховуємо на активну участь Азербайджану в інвестиційних проєктах в Україні", — наголосив Зеленський.

Він додав, що країна очікує залучення Азербайджану до підтримки ініціатив України щодо досягнення сталого та справедливого миру на основі української формули миру.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідерами європейських країн. Він поговорив з ними про коаліцію винищувачів. 

Також ми писали, що Володимир Зеленський провів переговори з президентом Румунії щодо євроатлантичної інтеграції України. Разом із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом було підписано Декларацію про підтримку Румунією щодо України в ЄС.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть людей у Києві через закрите укриття під час російського обстрілу. Він заявив, що подібне ніколи більше не повинно повторитися. 

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