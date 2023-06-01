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Зеленський обговорив з європейськими лідерами коаліцію винищувачів для України

1 червня 2023 20:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив з європейськими лідерами коаліцію винищувачів для України
Президент України Володимир Зеленський та лідери європейських країн. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 червня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідерами європейських країн. Він поговорив з ними про коаліцію винищувачів. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Зеленського з європейськими лідерами

Глава держави розповів, що на зустрічі вони обговорили питання про початок тренування українських пілотів на літаках F-16 та інших типів. 

"Домовилися після майбутніх консультацій з американською стороною продовжити працювати над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків "Небесного щита України" на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Румунії щодо євроатлантичної інтеграції України. Разом із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом було підписано Декларацію про підтримку Румунією щодо України в ЄС.

Також ми писали, що 31 травня Володимир Зеленський перебував з візитом в Одеській області. Він провідав поранених військових та вручив їм державні нагороди. Відзнаки також отримали військові медики.

Додамо, Володимир Зеленський взяв участь у конференції з нагоди Міжнародного дня захисту дітей "UA: Війна. Недоспівана колискова". Він зачитав розповідь зі щоденника маленького маріупольця. 

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