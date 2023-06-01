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Україна в ЄС і НАТО: Зеленський провів важливі переговори

1 червня 2023 18:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Україна в ЄС і НАТО: Зеленський провів важливі переговори
Президент України Володимир Зеленський (праворуч) та президент Румунії Клаус Йоханніс (ліворуч). Фото: Володимир Зеленський
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 1 червня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Румунії щодо євроатлантичної інтеграції України. Разом із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом було підписано Декларацію про підтримку Румунією щодо України в ЄС.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський заявив, що такі перемовини — важливий крок напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

"Під час зустрічі ми також обговорили подальші кроки в допомозі нашій державі з боку Румунії з метою протистояння російській агресії, двосторонню взаємодію. Окрему увагу приділили реалізації формули миру як основи для забезпечення сталого справедливого миру на континенті та відновлення світового порядку. Дякую всьому румунському народові за солідарність з Україною та окремо Клаусу Йоханнісу за його особистий внесок у підтримку нашої країни та посилення її обороноздатності", — сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський (праворуч) та президент Румунії Клаус Йоханніс (ліворуч). Фото: Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський (праворуч) та президент Румунії Клаус Йоханніс (ліворуч). Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше ми писали, що Європейська комісія починає період консультацій з Європейським парламентом і Радою ЄС для визначення вдосконалення механізмів призупинення безвізових режимів з Євросоюзом. Механізм призупинення безвізового режиму викладений у статті 8 Візового регламенту.

Головною ціллю вищезгаданого механізму є забезпечення тимчасового призупинення дії безвізового режиму в разі раптового і значного зростання нелегальної міграції або ризиків для безпеки ЄС.

В Єврокомісії заявили, що хоч безвізовий і приносить економічні, соціальні та культурні переваги країнам-членам ЄС та третім країнам, однак минулі роки показали, що безвізовий режим може спричинити значні міграційні та безпекові виклики.

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