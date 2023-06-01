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Зеленский встретился с президентом Азербайджана

1 июня 2023 23:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский встретился с президентом Азербайджана
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 июня, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры прошли в рамках саммита Европейского политического сообщества.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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Встреча Зеленского и Алиева

Зеленский отметил, что Украина ценит участие Азербайджана в восстановлении инфраструктурных объектов в Киевской области.

"Надеемся на помощь в дальнейшем восстановлении нашей страны. В послевоенный период рассчитываем на активное участие Азербайджана в инвестиционных проектах в Украине", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что страна ожидает привлечения Азербайджана к поддержке инициатив Украины по достижению устойчивого и справедливого мира на основе украинской формулы мира.

Напомним, сегодня, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами европейских стран. Он поговорил с ними о коалиции истребителей.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Румынии о евроатлантической интеграции Украины. Вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом была подписана Декларация о поддержке Румынией в отношении Украины в ЕС.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть людей в Киеве из-за закрытого укрытия во время российского обстрела. Он заявил, что подобное никогда больше не должно повториться.

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