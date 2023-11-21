У Київ приїхала президентка Молдови

Подружжя Зеленських та Мая Санду. Фото: ОП

У Київ сьогодні прибула президента Молдови Мая Санду. У День Гідності та Свободи вона разом з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вшанувала пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

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Мая Санду у Києві

У День Гідності та Свободи до Києва прибула президентка Молдови Мая Санду. Вона разом з Володимиром та Оленою Зеленською встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Мая Санду у Києві. Фото: ОП

Мая Санду у Києві. Фото: ОП

Присутні також віддали шану пам'яті полеглих активістів біля їхніх портретів.

Мая Санду у Києві. Фото: ОП

Загиблі активісти Небесної Сотні. Фото: ОП

На честь загиблих учасників Революції Гідності пролунали удари дзвона.

Дзвони на честь загиблих учасників Революції Гідності. Фото: ОП

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи. Пішов десятий рік після того, як студенти та громадські активісти розпочали Революцію Гідності.