У Київ приїхала президентка Молдови
У Київ сьогодні прибула президента Молдови Мая Санду. У День Гідності та Свободи вона разом з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вшанувала пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.
Про це йдеться на сайті Офісу Президента.
Мая Санду у Києві
У День Гідності та Свободи до Києва прибула президентка Молдови Мая Санду. Вона разом з Володимиром та Оленою Зеленською встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.
Присутні також віддали шану пам'яті полеглих активістів біля їхніх портретів.
На честь загиблих учасників Революції Гідності пролунали удари дзвона.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи. Пішов десятий рік після того, як студенти та громадські активісти розпочали Революцію Гідності.
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