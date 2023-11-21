Зеленский встретился с президентом Молдовы — говорили об энергетике и евроинтеграции

Президенты Молдовы и Украины Мая Санду и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Молдовы Маей Санду. Она посетила Киев сегодня, 21 ноября.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

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"Очень символично, что сегодня, через 10 лет после того, как украинцы окончательно определились со своим будущим, Украину посещает Президент Молдовы Мая Санду", — подчеркнул президент.

О чем говорили Зеленский и Санду

Главы государств обсудили вопросы безопасности, расширение экспорта Украины по территории Молдовы и трансграничное сотрудничество.

Кроме того, Зеленский и Санду говорили о:

энергетических вызовах, стоящих перед двумя странами,

европейской интеграции.

Общая цель для обеих стран

"Украина и Молдова имеют общую цель — членство в Европейском Союзе. И совместно движутся к реализации этой цели. Очень символично, что сейчас, десять лет спустя после нашей Революции Достоинства, мы вместе. Мы вместе добавляем результаты для наших стран и укрепляем и наш регион, и всю Европу", — подчеркнул Президент Украины.

Также они обсудили вопросы, возникающие перед Украиной и Молдовой во время зимы.

Напомним, в День Достоинства и Свободы Владимир Зеленский встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Он отметил, что рад всем результатам их большой работы.