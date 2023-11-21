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У День Гідності та Свободи Зеленський зустрівся з головою Євроради

21 листопада 2023 16:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У День Гідності та Свободи Зеленський зустрівся з головою Євроради
Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 21 листопада, у День Гідності та Свободи, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Він наголосив, що радий усім результатам їхньої великої роботи.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Радий усім результатам нашої великої роботи, усіх нас — парламенту, уряду — щодо імплементації всіх рекомендацій Європейської комісії", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що наразі країна розраховує на потужне рішення в грудні. Глава держави подякував за підтримку та допомогу Україні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи. Пішов десятий рік після того, як студенти та громадські активісти розпочали Революцію Гідності.

Також ми писали, що у Київ сьогодні прибула президентка Молдови Мая Санду. У День Гідності та Свободи вона разом з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вшанувала пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.

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