У День Гідності та Свободи Зеленський зустрівся з головою Євроради

Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Сьогодні, 21 листопада, у День Гідності та Свободи, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Він наголосив, що радий усім результатам їхньої великої роботи.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Зеленського з Мішелем

"Радий усім результатам нашої великої роботи, усіх нас — парламенту, уряду — щодо імплементації всіх рекомендацій Європейської комісії", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що наразі країна розраховує на потужне рішення в грудні. Глава держави подякував за підтримку та допомогу Україні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи. Пішов десятий рік після того, як студенти та громадські активісти розпочали Революцію Гідності.

Також ми писали, що у Київ сьогодні прибула президентка Молдови Мая Санду. У День Гідності та Свободи вона разом з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вшанувала пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.