Зеленский встретился с президентом Молдовы: о чем говорили

Майя Санду и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Республики Молдова Маей Санду, которая по его приглашению находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Глава украинского государства проинформировал коллегу о ситуации на фронте. Лидеры выразили готовность усилить сотрудничество в контексте противодействия вызовам со стороны россии и обменялись мнениями о необходимости дальнейшего санкционного давления на москву.

Также отмечается, что Владимир Зеленский и Майя Санду предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

"Президент Украины приветствовал общий прогресс в вопросах развития транспортной инфраструктуры, в том числе сообщение Одесской области и юга Молдовы новым железнодорожным коридором с общим пограничным и таможенным контролем", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено вопросу создания специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины.

Президенты Украины и Молдовы также обсудили прогресс и дальнейшие перспективы движения двух государств по пути европейской интеграции.

Во время встречи Владимир Зеленский поблагодарил молдавскую сторону за принятое национальным парламентом решение о признании Голодомора в Украине актом геноцида украинского народа.

Напомним, 31 марта главы правительств Словакии, Словении и Хорватии, а также президент Молдовы приехали в Украину. Они примут участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи.

Зеленский вместе с главами иностранных государств и правительств посетил Бучу в годовщину ее освобождения от российских оккупантов. Глава государства вручил почетное отличие города-героя.

В частности, Зеленский и иностранные лидеры посетили улицу Вокзальную в Буче. 27 февраля прошлого года там бойцы ВСУ уничтожили колонну оккупантов. Захватчики двигались в Киев со стороны Гостомеля.