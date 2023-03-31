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Зеленський зустрівся з прем’єром Хорватії: ключові теми переговорів

31 березня 2023 18:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Андрей Пленкович і Володимир Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем, який відвідує нашу країну з візитом. Лідери обговорили ситуацію в Україні та подальшу співпрацю.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Насамперед Володимир Зеленський поінформував Андрея Пленковича про ситуацію на фронті, привернувши увагу до першочергових потреб наших захисників. Також сторони обговорили питання посилення тиску на росію, зокрема санкційного.

Окрему увагу було приділено подальшій спільній роботі над створенням спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії рф проти України.

"Для людей дуже важлива справедливість. Українці втратили багато рідних і близьких, своїх знайомих за минулий рік. І дуже важливо дійти до кінця й мати результати правосуддя", — зазначив український Президент.

переговори
Переговори Володимир Зеленського з Андреєм Пленковичем

Володимир Зеленський акцентував на важливості взаємодії в питаннях відновлення та повоєнної відбудови звільнених від агресора регіонів нашої держави.

Також глава держави подякував за підтримку Хорватією надання Україні  статусу кандидата в члени ЄС і відзначив особисту роль Андрея Пленковича в цьому процесі.

Нагадаємо, 31 березня голови урядів Словаччини, Словенії та Хорватії приїхали до України. Вони візьмуть участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі.

Зеленський разом із главами іноземних держав та урядів відвідав Бучу у річницю її звільнення від російських окупантів. Глава держави вручив почесну відзнаку міста-героя.

Зокрема, Зеленський та іноземні лідери відвідали вулицю Вокзальну в Бучі. 27 лютого минулого року там бійці ЗСУ знищили колону окупантів. Загарбники рухалися до Києва з боку Гостомеля.

Фото: ОП

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