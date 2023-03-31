До України прибули прем'єри трьох слов'янських країн Євросоюзу
Голови урядів Словаччини, Словенії та Хорватії приїхали до України. Вони візьмуть участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі.
В мережі з’явилися фото і відео мандрівки трьох прем’єрів у вагоні Укрзалізниці.
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Високі гості у Києві
До столиці України прибули прем’єр-міністри трьох слов’янських країн Європейського Союзу.
Йдеться про Едуарда Гегера (Словаччина), Роберта Голоба (Словенія) і Андрея Пленковича (Хорватія).
Високі гості планують взяти участь у саміті, присвяченому річниці деокупації Бучі.
Зустріч із українським колегою
Один із трьох візитерів, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, відразу після прибуття провів зустріч із головою українського уряду Денисом Шмигалем.
Український прем’єр відзначив важливість переговорів саме з представником Хорватії.
"Для нас є надзвичайно цінним досвід у євроінтеграції, повоєнному відновленні, ветеранській політиці, розмінуванні. І Хорватія готова надати підтримку в цих сферах", — пояснив прем’єр-міністр України.
Нагадаємо, у другій половині березня до України приїхав із візитом прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Це був останній візит лідера "Великої сімки" до воюючої країни. Усі інші, включаючи й президента США Джо Байдена, відвідали Україну раніше.
Фото: Telegram Дениса Шмигаля