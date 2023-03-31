До України прибули прем'єри трьох слов'янських країн Євросоюзу

Прем’єр Хорватії зустрівся із головою українського уряду

Голови урядів Словаччини, Словенії та Хорватії приїхали до України. Вони візьмуть участь у саміті, присвяченому річниці звільнення Бучі.

В мережі з’явилися фото і відео мандрівки трьох прем’єрів у вагоні Укрзалізниці.

Високі гості у Києві

До столиці України прибули прем’єр-міністри трьох слов’янських країн Європейського Союзу.

Йдеться про Едуарда Гегера (Словаччина), Роберта Голоба (Словенія) і Андрея Пленковича (Хорватія).

Високі гості планують взяти участь у саміті, присвяченому річниці деокупації Бучі.

Зустріч із українським колегою

Один із трьох візитерів, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, відразу після прибуття провів зустріч із головою українського уряду Денисом Шмигалем.

Український прем’єр відзначив важливість переговорів саме з представником Хорватії.

"Для нас є надзвичайно цінним досвід у євроінтеграції, повоєнному відновленні, ветеранській політиці, розмінуванні. І Хорватія готова надати підтримку в цих сферах", — пояснив прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, у другій половині березня до України приїхав із візитом прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Це був останній візит лідера "Великої сімки" до воюючої країни. Усі інші, включаючи й президента США Джо Байдена, відвідали Україну раніше.

Фото: Telegram Дениса Шмигаля