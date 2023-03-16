Зеленський зустрівся з прем'єром Латвії: деталі розмови
У четвер, 16 березня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем. Сторони обговорили тематику європейської інтеграції в контексті прогресу нашої держави у виконанні рекомендацій Європейської комісії.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telagram.
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Деталі зустрічі
Володимир Зеленський окремо наголосив на важливості нещодавнього затвердження урядом Латвії нового суттєвого пакету військової допомоги Україні. У цьому контексті було відзначено, що оборонна підтримка, надана Латвією Україні, уже досягла 1% ВВП цієї країни.
Глава держави також поінформував Прем’єр-міністра Латвії про ситуацію на фронті, наголосивши на критичній важливості об’єднання зусиль усіх партнерів і союзників України в цей вирішальний момент, насамперед у питанні надання необхідної для українського наступу зброї. Також він подякував країні за підтримку.
"Дякую Латвії за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України! Ваше суспільство, Президент із самого початку цієї повномасштабної війни — навіть від перших днів 2014 року, коли насправді почалася ця війна, — підтримують наш суверенітет, наш народ, нашу територіальну цілісність", — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, 16 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем. Лідери обговорили нові логістичні шляхи й відновлення інфраструктури Чернігівщини.