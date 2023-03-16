Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський зустрівся з прем'єром Латвії: деталі розмови arrow

Зеленський зустрівся з прем'єром Латвії: деталі розмови

16 березня 2023 19:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Володимир Зеленський та Кріш’яніс Каріньш
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 16 березня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем. Сторони обговорили тематику європейської інтеграції в контексті прогресу нашої держави у виконанні рекомендацій Європейської комісії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telagram.

Читайте також:

Деталі зустрічі

Володимир Зеленський окремо наголосив на важливості нещодавнього затвердження урядом Латвії нового суттєвого пакету військової допомоги Україні. У цьому контексті було відзначено, що оборонна підтримка, надана Латвією Україні, уже досягла 1% ВВП цієї країни.

Глава держави також поінформував Прем’єр-міністра Латвії про ситуацію на фронті, наголосивши на критичній важливості об’єднання зусиль усіх партнерів і союзників України в цей вирішальний момент, насамперед у питанні надання необхідної для українського наступу зброї. Також він подякував країні за підтримку.

"Дякую Латвії за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України! Ваше суспільство, Президент із самого початку цієї повномасштабної війни — навіть від перших днів 2014 року, коли насправді почалася ця війна, — підтримують наш суверенітет, наш народ, нашу територіальну цілісність", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 16 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем. Лідери обговорили нові логістичні шляхи й відновлення інфраструктури Чернігівщини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Ексклюзив

21:05В Києві вшанували пам'ять загиблих маріупольців

20:56 Китайські компанії під час війни постачали в рф зброю та засоби захисту, — ЗМІ

20:43 Опитування в "Дії" про статус 8 березня відбулося з порушеннями: що не так

20:38 В ООН дослідили випадки депортації українських дітей до рф: які висновки

Новина з фото

20:33 У росії оголошено план "перехоплення": шукають пікап із українськими номерами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:16 Окупанти атакували Костянтинівку касетними боєприпасами: в ОВА розповіли про поранених та руйнування

20:15 Голубці з рисом і грибами: смачний рецепт, що ідеально підійде до посту

20:13 Як покращити швидкість домашнього інтернету: ТОП-6 корисних порад

Новина з фото

20:10 Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

19:53 У Білому домі відреагували на рішення Польщі відправити Україні винищувачі

Ексклюзив

19:00Цивільне партнерство: чи стане Україна ближчою у визнанні прав ЛГБТ-спільноти

Новина з відео

16:50 Відновлення економіки України неможливе без розблокування та збільшення потужностей портів

Новина з відео

16:27 Путін порівняв німців і росіян і заявив, що рф "більш демократична країна"

Новина з відео

15:50 Цього року одеське узбережжя навряд чи буде курортним

Новина з відео

13:55Після двох операцій у собаки, якого переїхав Mercedes в Одесі, тільки один шлях

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:41 Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона

Новина з відео

13:19 У Мережі показали момент вибуху в будівлі ФСБ у Ростові

Новина з відео

12:30 Зірка "Кварталу 95" в новій пародії висміяв кадирова, який звітує путіну з папірця

Новина з відео

12:27 Американці оприлюднили відео атаки російського літака на безпілотник над Чорним морем

Новина з відео

12:25 В Одеській області немає мережевих обмежень постачання електроенергії

19:23Трейдери зламали ринок пального: що буде з цінами на бензин та газ

Ексклюзив

19:00Цивільне партнерство: чи стане Україна ближчою у визнанні прав ЛГБТ-спільноти

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Ексклюзив

15:39Як українському бізнесу вижити в умовах війни: досвід керівників на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Актуальне по темі

None 16 Березень 21:08

В Києві вшанували пам'ять загиблих маріупольців

None 16 Березень 20:59

Китайські компанії під час війни постачали в рф зброю та засоби захисту, — ЗМІ

None 16 Березень 20:43

Опитування в "Дії" про статус 8 березня відбулося з порушеннями: що не так

None 16 Березень 21:10

В ООН дослідили випадки депортації українських дітей до рф: які висновки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB