Зеленський зустрівся з прем’єркою Ісландії — які теми порушили політики

Зеленський у Києві зустрівся з прем’єркою Ісландії: що обговорили політики
Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір з офіційним візитом в Україні. Вона вже зустрілася з Президентом Володимиром Зеленський.
Про це інформує пресслужба глави держави.
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Що обговорили
Президент Володимир Зеленський відзначив, що Ісландія та особисто Катрін Якобсдоттір з першого дня війни активно підтримують Україну.
"Вдячний вашому уряду й народу, усім ісландцям за підтримку. І я хотів би передати цей меседж вашому суспільству, парламентарям. Ми цінуємо, що ви допомагаєте нам політично, фінансово, на гуманітарному та інших напрямах", — заявив Зеленський.
Також гарант подякував за прийом Ісландією українських біженців. Окремо було поінформовано голову уряду Ісландії про ситуацію на фронті. Було наголошено на важливості підтримки України всіма партнерами й союзниками у боротьбі із загарбником.
Зокрема було приділено увагу заходам, що вживаються з метою створення реєстру збитків, завданих російською агресією, та повноцінного компенсаційного механізму. Обговорили політики й імплементацію української формули миру.
Наостанок за результатами зустрічі було підписано Спільну декларацію між країнами.
Нагадаємо, раніше Президент Зеленський опублікував добірку фото українських добровольців. Він назвав їх "героїчними воїнами".