Зеленський зустрівся з прем’єркою Ісландії — які теми порушили політики

Катрін Якобсдоттір та Володимир Зеленський

Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір з офіційним візитом в Україні. Вона вже зустрілася з Президентом Володимиром Зеленський.

Про це інформує пресслужба глави держави.

Що обговорили

Президент Володимир Зеленський відзначив, що Ісландія та особисто Катрін Якобсдоттір з першого дня війни активно підтримують Україну.

"Вдячний вашому уряду й народу, усім ісландцям за підтримку. І я хотів би передати цей меседж вашому суспільству, парламентарям. Ми цінуємо, що ви допомагаєте нам політично, фінансово, на гуманітарному та інших напрямах", — заявив Зеленський.

Також гарант подякував за прийом Ісландією українських біженців. Окремо було поінформовано голову уряду Ісландії про ситуацію на фронті. Було наголошено на важливості підтримки України всіма партнерами й союзниками у боротьбі із загарбником.

Зокрема було приділено увагу заходам, що вживаються з метою створення реєстру збитків, завданих російською агресією, та повноцінного компенсаційного механізму. Обговорили політики й імплементацію української формули миру.

Наостанок за результатами зустрічі було підписано Спільну декларацію між країнами.

Нагадаємо, раніше Президент Зеленський опублікував добірку фото українських добровольців. Він назвав їх "героїчними воїнами".