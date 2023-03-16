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Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністром Латвії: що обговорили лідери

16 березня 2023 18:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Денис Шмигаль та Кріш’яніс Каріньш
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 16 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем. Лідери обговорили нові логістичні шляхи й відновлення інфраструктури Чернігівщини.

Про це повідомив Денис Шмигаль у своєму Telegram.

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Деталі зустрічі

Шмигаль нагадав, що Україна є частиною європейської системи TEN-T, що дає їй змогу спільно з Латвією, іншими балтійськими країнами та Польщею працювати над новими логістичними шляхами й напрямками. Це є перспективою для багатосторонньої кооперації та зміни логістики на європейському континенті.

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"Вдячний Латвії за рішення брати участь у проєктах відновлення інфраструктури Чернігівської області. Спільними зусиллями відновимо Україну та  безпеку в усій Європі", — подякував прем'єр. 

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Нагадаємо, 14 березня прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір з офіційним візитом прибула в Україну. Вона зустрілася з Президентом Володимиром Зеленський.

Зокрема було приділено увагу заходам, що вживаються з метою створення реєстру збитків, завданих російською агресією, та повноцінного компенсаційного механізму. Обговорили політики й імплементацію української формули миру.

Наостанок за результатами зустрічі було підписано Спільну декларацію між країнами. 

Фото: Урядовий портал

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