Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністром Латвії: що обговорили лідери
У четвер, 16 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем. Лідери обговорили нові логістичні шляхи й відновлення інфраструктури Чернігівщини.
Про це повідомив Денис Шмигаль у своєму Telegram.
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Деталі зустрічі
Шмигаль нагадав, що Україна є частиною європейської системи TEN-T, що дає їй змогу спільно з Латвією, іншими балтійськими країнами та Польщею працювати над новими логістичними шляхами й напрямками. Це є перспективою для багатосторонньої кооперації та зміни логістики на європейському континенті.
"Вдячний Латвії за рішення брати участь у проєктах відновлення інфраструктури Чернігівської області. Спільними зусиллями відновимо Україну та безпеку в усій Європі", — подякував прем'єр.
Нагадаємо, 14 березня прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір з офіційним візитом прибула в Україну. Вона зустрілася з Президентом Володимиром Зеленський.
Зокрема було приділено увагу заходам, що вживаються з метою створення реєстру збитків, завданих російською агресією, та повноцінного компенсаційного механізму. Обговорили політики й імплементацію української формули миру.
Наостанок за результатами зустрічі було підписано Спільну декларацію між країнами.
Фото: Урядовий портал