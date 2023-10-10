Зеленский встретился с премьер-министром Румынии: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Румынии Марчел Чолаку. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. Это он сделал во время своего официального визита в Бухарест.

Об этом пишет пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Поддержка Румынии

Зеленский поблагодарил правительство Румынии за большую помощь для нашего государства с начала полномасштабной войны РФ.

Вопросы обороны и транзита агропродукции

Глава государства и глава румынского правительства обсудили оборонную поддержку Украины и усиление двустороннего сотрудничества по Оборонно-промышленному комплексу.

В свою очередь Зеленский отметил, что страны вносят большой вклад в глобальную продовольственную безопасность.

"Важно, чтобы договоренности о удвоении транзита украинской агропродукции по территории Румынии были реализованы. Спасибо правительству Румынии за весомую практическую помощь нашему государству!", — подчеркнул лидер Украины.

Напомним, во вторник, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Румынии. В частности, глава государства провел переговоры с румынским лидером Клаусом Иоганнисом.