Зеленский встретился с премьер-министром Румынии: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. Это он сделал во время своего официального визита в Бухарест.
Об этом пишет пресс-служба Офиса Президента Украины.
Поддержка Румынии
Зеленский поблагодарил правительство Румынии за большую помощь для нашего государства с начала полномасштабной войны РФ.
Вопросы обороны и транзита агропродукции
Глава государства и глава румынского правительства обсудили оборонную поддержку Украины и усиление двустороннего сотрудничества по Оборонно-промышленному комплексу.
В свою очередь Зеленский отметил, что страны вносят большой вклад в глобальную продовольственную безопасность.
"Важно, чтобы договоренности о удвоении транзита украинской агропродукции по территории Румынии были реализованы. Спасибо правительству Румынии за весомую практическую помощь нашему государству!", — подчеркнул лидер Украины.
Напомним, во вторник, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Румынии. В частности, глава государства провел переговоры с румынским лидером Клаусом Иоганнисом.