Румунія активно підтримує початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС цього року

Володимир Зеленський та Клаус Йоганніс на пресконференції у Бухаресті. Фото: Офіс Президента

Сьогодні, 10 жовтня, Президент України перебуває з робочим візитом у Румунії. Румунський лідер виступив за старт переговорів щодо приєднання України та Молдови до ЄС цьогоріч.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Заява прозвучала на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Бухаресті.

"Сьогодні я підтвердив політичну та практичну підтримку Румунією початку переговорів про вступ до Європейського Союзу України та Республіки Молдова до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення в Європейській раді в грудні", — повідомив Президент Румунії Клаус Йоганніс.

Україні необхідні реформи

Глава держави зауважив, що таке рішення буде стратегічним для Євросоюзу та попри складні умови підтвердить прогрес, досягнутий Україною та Молдовою.

Також Клаус Йоганніс додав, що впровадження всеохопних реформ в Україні є важливим аспектом для вступу до ЄС.

Нагадаємо, під час перемовин Зеленського та Президента Румунії глави держав підписали двосторонню декларацію, яка передбачає: безпекову співпрацю у Чорному морі; підтримку Формули миру; розширення економічної та логістичної взаємодії, а також транспортних зв’язків; спрощення процедур перетину кордону та відкриття нових.