Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В среду, 17 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с китайским спецпредставителем по вопросам Евразии с Ли Хуэй. В ходе встречи Ли представил свою позицию насчет кризисной ситуации, с которой столкнулась Украина, выразив мысль, что универсального решения проблемы нет.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Ли Хуэй подчеркнул, что необходимо соблюдение взаимного доверия между всеми заинтересованными сторонами для достижения условий прекращения боевых действий и перехода к мирным диалогам.

Представитель Китая также подтвердил готовность своей страны помочь Украине в разрешении сложившейся ситуации "в рамках доступных возможностей". Впрочем, точные детали этой поддержки в официальных источниках пока не разглашаются.

Информация о том, какие темы поднимал президент Украины в ходе этой встречи, пока не обнародована. Кроме того, следует отметить, что сами встречи пока не была подтверждена со стороны украинских официальных лиц.

Напомним, что КНР может помочь в урегулировании войны на территории Украины, несмотря на то, что Китай преследует свои собственные интересы. Справедливое и мирное решение конфликта в интересах Пекина, так как это может предотвратить возможное "землетрясение" для всего мирового порядка.

Также мы писали, что за все 14 месяцев войны в Украине президент Владимир Зеленский впервые побеседовал с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Обе стороны приветствовали этот контакт и обменялись новыми контактами для поддержки дальнейшего диалога и действий — Киев отправит в Пекин нового посла, а Пекин пришлет в Киев спецпредставителя по Евразии.