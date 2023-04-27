Зеленский впервые поговорил с Си Цзиньпинем: анализ важного разговора

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с лидером КНР Си Цзиньпинем, 26 апреля 2023 года. ФОТО: ОП

За все 14 месяцев войны в Украине президент Владимир Зеленский впервые побеседовал с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Обе стороны приветствовали этот контакт и обменялись новыми контактами для поддержки дальнейшего диалога и действий — Киев отправит в Пекин нового посла, а Пекин пришлет в Киев спецпредставителя по Евразии.

Чего ждать от новых контактов дальше и как они будут влиять на Россию — читайте в Новини.LIVE

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Зеленский и Си Цзиньпинь провели первый телефонный разговор со времени российского вторжения в Украину. Известно, что украинская сторона несколько раз пыталась устроить этот контакт. А в годовщину вторжения РФ в Украину – 24 февраля 2023 года – Зеленский впервые публично заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая.

Си Цзиньпинь. Фото: Facebook посольства Китая в Украине

В тот же день официальный Пекин обнародовал свой вариант урегулирования украинского кризиса — так он называет войну России в Украине. Официальный документ Китая состоит из 12 пунктов. Пекин отметил, что уважает суверенитет всех стран, призывает к прекращению огня и переговоров, но не сказал и слова о выводе российских войск с территории Украины, а также не осудил вторжение РФ.

Чуть больше месяца назад, 20 марта, когда Си находился с 2-дневным визитом в Москве, многочисленные СМИ писали также о возможности его он-лайн переговоров с Зеленским. Однако тогда это не подтвердилось.

В конце концов, разговор состоялся, как отметила пресс-секретарь МИД Китая, по инициативе украинской стороны. В своем Twitter Зеленский отметил, что это был "длинный и содержательный разговор", а в Китае о нем откликнулись как о "возвышении разумного мышления и голосов со всех сторон".

О чем Зеленский говорил с Си: основные тезисы

Как говорится в официальном сообщении на сайте Офиса Президента, главы государств обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений:

Отдельное внимание было уделено путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и стабильного мира для Украины.

Глава государства призвал Китай играть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС.

Проинформировал китайского руководителя о ситуации на фронте. Украина стоит и дальше будет освобождать свою землю. Мы не начинали эту войну, но должны восстановить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. В рамках международно признанных границ 1991 года. Включая Крым. Это полностью соответствует целям и принципам Устава ООН.

Рассказал о разрушительных последствиях российского вторжения, акцентировав на похищении Россией двадцать тысяч украинских детей.

Не может быть ни одного мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена по границам 1991 года.

Все страны обязаны воздерживаться от поддержки России в войне. Это касается военно-технического сотрудничества, а также поставок оружия.

Стороны выразили совместную поддержку необходимости надлежащей имплементации и продолжения Черноморской зерновой инициативы.

Что о разговоре с Зеленским сказал Китай: основные положения

В Китае заявили, что в вопросе "украинского кризиса" находятся на стороне мира. Основная позиция Пекина состоит в содействии политическому урегулированию "украинского кризиса".

Китай не наблюдает со стороны, не подливает масла в огонь и тем более не наживается на этом кризисе. Китайская сторона ведет себя достойно и честно. Единственным выходом из кризиса есть диалог и переговоры.

Китай в дальнейшем будет способствовать мирным переговорам, прилагать свои усилия для скорейшего прекращения огня и восстановления мира.

В ядерной войне не может быть победителей.

Заставит ли Пекин Россию прекратить войну

По мнению Константина Елисеева, дипломата и экс-посла Украины в ЕС (2010-2015 г.), Пекин пытается предотвратить начало активной фазы украинского контрнаступления и навязать переговоры для замораживания существующего статуса-кво на поле боя. Об этом он написал в своем тг-канале.

Константин Елисеев. Фото: Facebook New Solutions Center

Однако, по его мнению, Украине следует принять спецпосланника Си, но переговоры провести в Буче или Ирпене. Также важно приобщить к разговору консолидированный Запад.

"В любом случае дипломатические контакты не должны (и не должны) быть преградой для планов ВСУ по уничтожению врага и освобождению оккупированных территорий Украины. Переговоры с позиции силы дают лучший результат", — подытожил Елисеев.

Украинская армия. Фото: Reuters

А вот, по мнению международника и эксперта по Китаю Андрея Бузарова, факт телефонного разговора розы между Зеленским и Си Цзиньпином уже большой плюс. Это означает, что напряжения между, по сути, между лидерами и странами нет.

Результатом разговора может стать возобновление активных дипломатических и не всегда публичных отношений между МИДами Украины и КНР. Однако вряд ли они повлияют на решение России закончить войну. По крайней мере сейчас.

Андрей Бузаров. Фото: Новини.LIVE

"Назначение спецпредставителя — очень хороший сигнал со стороны Пекина. Китай будет уступать по аналогичному статусу Турции. Она тоже балансирует в определенных вопросах между Россией и Украиной, так же будет делать и Китай. Вряд ли теперь его будут воспринимать как союзника России, как собственно сейчас Турцию. Но не думаю, что Россия захочет конструктивного диалога с китайским представителем", — сказал Бузаров в комментарии Новини.LIVE.

После разговора между Зеленским и Си появилось сообщение о назначении нового посла Украины в Китае. Им стал Павел Рябикин, бывший министр по стратегическим отраслям промышленности.

Также в официальном сообщении ОП говорится, что лидеры Украины и Китая договорились о поддержании регулярного диалога.