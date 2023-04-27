Зеленский впервые поговорил с Си Цзиньпинем: анализ важного разговора

"Китай не подливает масла в огонь": итоги разговора между Киевом и Пекином и что будет дальше
За все 14 месяцев войны в Украине президент Владимир Зеленский впервые побеседовал с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Обе стороны приветствовали этот контакт и обменялись новыми контактами для поддержки дальнейшего диалога и действий — Киев отправит в Пекин нового посла, а Пекин пришлет в Киев спецпредставителя по Евразии.
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Мирный план Китая по Украине: о чем он
Зеленский и Си Цзиньпинь провели первый телефонный разговор со времени российского вторжения в Украину. Известно, что украинская сторона несколько раз пыталась устроить этот контакт. А в годовщину вторжения РФ в Украину – 24 февраля 2023 года – Зеленский впервые публично заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая.
В тот же день официальный Пекин обнародовал свой вариант урегулирования украинского кризиса — так он называет войну России в Украине. Официальный документ Китая состоит из 12 пунктов. Пекин отметил, что уважает суверенитет всех стран, призывает к прекращению огня и переговоров, но не сказал и слова о выводе российских войск с территории Украины, а также не осудил вторжение РФ.
Чуть больше месяца назад, 20 марта, когда Си находился с 2-дневным визитом в Москве, многочисленные СМИ писали также о возможности его он-лайн переговоров с Зеленским. Однако тогда это не подтвердилось.
В конце концов, разговор состоялся, как отметила пресс-секретарь МИД Китая, по инициативе украинской стороны. В своем Twitter Зеленский отметил, что это был "длинный и содержательный разговор", а в Китае о нем откликнулись как о "возвышении разумного мышления и голосов со всех сторон".
О чем Зеленский говорил с Си: основные тезисы
Как говорится в официальном сообщении на сайте Офиса Президента, главы государств обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений:
- Отдельное внимание было уделено путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и стабильного мира для Украины.
- Глава государства призвал Китай играть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС.
- Проинформировал китайского руководителя о ситуации на фронте. Украина стоит и дальше будет освобождать свою землю. Мы не начинали эту войну, но должны восстановить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. В рамках международно признанных границ 1991 года. Включая Крым. Это полностью соответствует целям и принципам Устава ООН.
- Рассказал о разрушительных последствиях российского вторжения, акцентировав на похищении Россией двадцать тысяч украинских детей.
- Не может быть ни одного мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена по границам 1991 года.
- Все страны обязаны воздерживаться от поддержки России в войне. Это касается военно-технического сотрудничества, а также поставок оружия.
- Стороны выразили совместную поддержку необходимости надлежащей имплементации и продолжения Черноморской зерновой инициативы.
Что о разговоре с Зеленским сказал Китай: основные положения
В Китае заявили, что в вопросе "украинского кризиса" находятся на стороне мира. Основная позиция Пекина состоит в содействии политическому урегулированию "украинского кризиса".
- Китай не наблюдает со стороны, не подливает масла в огонь и тем более не наживается на этом кризисе. Китайская сторона ведет себя достойно и честно. Единственным выходом из кризиса есть диалог и переговоры.
- Китай в дальнейшем будет способствовать мирным переговорам, прилагать свои усилия для скорейшего прекращения огня и восстановления мира.
- В ядерной войне не может быть победителей.
Заставит ли Пекин Россию прекратить войну
По мнению Константина Елисеева, дипломата и экс-посла Украины в ЕС (2010-2015 г.), Пекин пытается предотвратить начало активной фазы украинского контрнаступления и навязать переговоры для замораживания существующего статуса-кво на поле боя. Об этом он написал в своем тг-канале.
Однако, по его мнению, Украине следует принять спецпосланника Си, но переговоры провести в Буче или Ирпене. Также важно приобщить к разговору консолидированный Запад.
"В любом случае дипломатические контакты не должны (и не должны) быть преградой для планов ВСУ по уничтожению врага и освобождению оккупированных территорий Украины. Переговоры с позиции силы дают лучший результат", — подытожил Елисеев.
А вот, по мнению международника и эксперта по Китаю Андрея Бузарова, факт телефонного разговора розы между Зеленским и Си Цзиньпином уже большой плюс. Это означает, что напряжения между, по сути, между лидерами и странами нет.
Результатом разговора может стать возобновление активных дипломатических и не всегда публичных отношений между МИДами Украины и КНР. Однако вряд ли они повлияют на решение России закончить войну. По крайней мере сейчас.
"Назначение спецпредставителя — очень хороший сигнал со стороны Пекина. Китай будет уступать по аналогичному статусу Турции. Она тоже балансирует в определенных вопросах между Россией и Украиной, так же будет делать и Китай. Вряд ли теперь его будут воспринимать как союзника России, как собственно сейчас Турцию. Но не думаю, что Россия захочет конструктивного диалога с китайским представителем", — сказал Бузаров в комментарии Новини.LIVE.
После разговора между Зеленским и Си появилось сообщение о назначении нового посла Украины в Китае. Им стал Павел Рябикин, бывший министр по стратегическим отраслям промышленности.
Также в официальном сообщении ОП говорится, что лидеры Украины и Китая договорились о поддержании регулярного диалога.