В МИД рассказали, может ли Китай помочь Украине

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник. Фото: МИД Украины

КНР может помочь в урегулировании войны на территории Украины, несмотря на то, что Китай преследует свои собственные интересы. Справедливое и мирное решение конфликта в интересах Пекина, так как это может предотвратить возможное "землетрясение" для всего мирового порядка.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью Morgenpost.

Читайте также:

Может ли Китай помочь Украине

Мельник выразил надежду, что позиция Китая по этому вопросу уточнится, так как она может отличаться от взглядов Украины. При этом он подчеркнул, что для Киева выведение всех российских войск из оккупированных территорий является обязательным условием.

Он также отметил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина является важным шагом в развитии отношений между двумя странами.

Несмотря на то, что Китай преследует свои собственные интересы, Мельник выразил уверенность в том, что Китай может помочь Украине в урегулировании конфликта.

Позиция Китая по этому вопросу может отличаться от украинской, но детали этой позиции будут выяснены после прибытия специального представителя Китая Ли Хуэя в Украину.

Напомним, что за все 14 месяцев войны в Украине президент Владимир Зеленский впервые побеседовал с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Обе стороны приветствовали этот контакт и обменялись новыми контактами для поддержки дальнейшего диалога и действий — Киев отправит в Пекин нового посла, а Пекин пришлет в Киев спецпредставителя по Евразии.