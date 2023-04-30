Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В МИД рассказали, может ли Китай помочь Украине arrow

В МИД рассказали, может ли Китай помочь Украине

30 апреля 2023 12:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В МИД рассказали, может ли Китай помочь Украине
Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник. Фото: МИД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

КНР может помочь в урегулировании войны на территории Украины, несмотря на то, что Китай преследует свои собственные интересы. Справедливое и мирное решение конфликта в интересах Пекина, так как это может предотвратить возможное "землетрясение" для всего мирового порядка.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью Morgenpost.

Читайте также:

Может ли Китай помочь Украине

Мельник выразил надежду, что позиция Китая по этому вопросу уточнится, так как она может отличаться от взглядов Украины. При этом он подчеркнул, что для Киева выведение всех российских войск из оккупированных территорий является обязательным условием. 

Он также отметил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина является важным шагом в развитии отношений между двумя странами.

Несмотря на то, что Китай преследует свои собственные интересы, Мельник выразил уверенность в том, что Китай может помочь Украине в урегулировании конфликта. 

Позиция Китая по этому вопросу может отличаться от украинской, но детали этой позиции будут выяснены после прибытия специального представителя Китая Ли Хуэя в Украину.

Напомним, что за все 14 месяцев войны в Украине президент Владимир Зеленский впервые побеседовал с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Обе стороны приветствовали этот контакт и обменялись новыми контактами для поддержки дальнейшего диалога и действий — Киев отправит в Пекин нового посла, а Пекин пришлет в Киев спецпредставителя по Евразии.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас