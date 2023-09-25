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Зеленський зустрівся з науковцем та політиком Генрі Кіссінджером

25 вересня 2023 09:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський зустрівся з науковцем та політиком Генрі Кіссінджером
Президент України та представники ОП на зустрічі з Генрі Кіссінджером. Фото: t.me/ermaka2022
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з дипломатом, науковцем та політиком Генрі Кіссінджером. На зустрічі були присутні також представники ОП. 

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

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Зустріч з Генрі Кіссінджером

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу", — сказав Кіссінджер.

За словами Єрмака, Генрі Кіссінджер зараз є одним з лобістів України в НАТО. Він наголосив, що членство в Альянсі — це краща інвестиція у безпеку Європи на довгі роки.

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Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів. Вони обговорили перспективи залучення бізнесу до відбудови України.

Також ми писали, що у п’ятницю, 22 вересня, завершився візит президента України Володимира Зеленського у США. На полях Генасамблеї ООН він провів низку зустрічей зі світовими лідерами, зокрема і з президентом США Джо Байденом. 

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