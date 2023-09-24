Що Україна отримає від США після візиту Зеленського: вечірнє відеозвернення Президента

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє звернення. Так, український лідер підбив підсумки своєї поїздки до США та розповів, що Україна отримає від союзників.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Зеленський повідомив, що оборонні пакети надані від Сполучених Штатів включають артилерію, необхідні боєприпаси, ракети для систем HighMars, ракети для систем протиповітряної оборони, додаткові комплекси ППО, тактичні транспортні засоби та низку інших видів озброєння, які виявлять себе на полі бою.

"Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, у тому числі й ППО. Це те, що було абсолютною фантастикою ще недавно. Але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен, хто працює на державу", — сказав Зеленський.

Зеленський уточнив, що сформовані ясні перспективи, згідно з вже досягнутими домовленостями, щодо зміцнення стійкості України для запобігання можливості повторних російських агресій.

"Провів дуже важливі зустрічі у Вашингтоні, у Конгресі – обидві партії, обидві палати. Було дуже багато питань, багато діалогу. Все одно щирі відповіді, абсолютна відвертість та щире розуміння. І ми спеціально запитали такий формат зустрічей та спілкування у Конгресі, який необхідний для максимально детальної розмови. І завдяки цьому довіри побільшало, і я почув, що підтримка України збережеться", — додав він.

Український лідер зазначив, що в Америці було заявлено багато морально вагомих та важливих позицій на різних рівнях — від найвищого до кожного, з ким взаємодіяла українська делегація. Те саме можна сказати й про Канаду. Відчувається явна єдність. Було запроваджено нові санкції проти Росії, й у перспективі планується посилення санкційного тиску.

Зеленський про Канаду

Крім того, від Канади надійшла пропозиція щодо довгострокової оборонної підтримки на суму пів мільярда доларів США. Зокрема це включає медичні евакуаційні машини, які вкрай важливі на фронті. Було досягнуто угоди про виробництво та постачання.

Також Президент України висловив подяку за готовність канадського уряду фінансувати музей Голодомору-геноциду та допомогти у його завершенні. Це є символічним, що саме Канада підтримує Україну у збереженні історичної пам'яті.

Нагадаємо, що американський політолог з азербайджанським корінням зі США Раміз Юнус поділився своєю думкою щодо обговорення поставок ракет ATACMS Україні. Юнус стверджує, що можливе рішення з цього питання, найімовірніше, було ухвалено задовго до візиту президента України до США.

Також ми писали, що після свого візиту до Вашингтона (США) Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни домовилися спільно виробляти озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони. Окрім того, Америка передасть Україні новий оборонний пакет.