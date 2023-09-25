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Зеленский встретился с ученым и политиком Генри Киссинджером

25 сентября 2023 09:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский встретился с ученым и политиком Генри Киссинджером
Президент Украины и представители ОП на встрече с Генри Киссинджером. Фото: t.me/ermaka2022
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во время визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский встретился с дипломатом, ученым и политиком Генри Киссинджером. На встрече присутствовали также представители ОП.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

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Встреча с Генри Киссинджером

"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла", — сказал Киссинджер.

По словам Ермака, Генри Киссинджер сейчас является одним из лоббистов Украины в НАТО. Он подчеркнул, что членство в Альянсе — это лучшая инвестиция в безопасность Европы на долгие годы.

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Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, во время визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими предпринимателями и руководителями крупнейших фондов. Они обсудили перспективы привлечения бизнеса к восстановлению Украины.

Также мы писали, что в пятницу, 22 сентября, завершился визит президента Украины Владимира Зеленского в США. На полях Генассамблеи ООН он провел ряд встреч с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом.

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