Відбудова України: Зеленський обговорив з підприємцями США залучення бізнесу

Американський підприємець та Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів. Вони обговорили перспективи залучення бізнесу до відбудови України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Зеленського з підприємцями та керівниками фондів

На зустрічі з українським лідером були: Майкл Блумберг, Ларрі Фінк, Філіпп Гільдебранд, Білл Акман, Баррі Стернліхт, Кен Гріффін, Джонатан Грей, Ерік Шмідт, Роберт Крафт та інші.

Американські підприємці та керівники найбільших фондів США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Обговорили перспективи залучення бізнесу до відбудови України та реалізації інвестиційних проєктів", — розповів Зеленський.

Президент України разом з командою на зустрічі з американськими підприємцями та керівниками фондів США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, американські підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в Україну одразу після завершення війни та отримання гарантій безпеки.

Президент України разом з командою на зустрічі з американськими підприємцями та керівниками фондів США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський та американський підприємець. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Канади. Під час промови український лідер подякував країні за підтримку та допомогу у війні проти Росії.

Також ми писали, що у п’ятницю, 22 вересня, завершився візит президента України Володимира Зеленського у США. На полях Генасамблеї ООН він провів низку зустрічей зі світовими лідерами, зокрема і з президентом США Джо Байденом.

Додамо, наприкінці свого візиту у США Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною нагородили американських діячів, які допомагають Україні. Вони наголосили, що без таких людей у світі не залишилося б жодної свободи.