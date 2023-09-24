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Відбудова України: Зеленський обговорив з підприємцями США залучення бізнесу

24 вересня 2023 11:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Відбудова України: Зеленський обговорив з підприємцями США залучення бізнесу
Американський підприємець та Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів. Вони обговорили перспективи залучення бізнесу до відбудови України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Зеленського з підприємцями та керівниками фондів

На зустрічі з українським лідером були: Майкл Блумберг, Ларрі Фінк, Філіпп Гільдебранд, Білл Акман, Баррі Стернліхт, Кен Гріффін, Джонатан Грей, Ерік Шмідт, Роберт Крафт та інші. 

Американські підприємці та керівники найбільших фондів США
Американські підприємці та керівники найбільших фондів США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Обговорили перспективи залучення бізнесу до відбудови України та реалізації інвестиційних проєктів", — розповів Зеленський.

Президент України разом з командою на зустрічі з американськими підприємцями та керівниками фондів США
Президент України разом з командою на зустрічі з американськими підприємцями та керівниками фондів США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, американські підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в Україну одразу після завершення війни та отримання гарантій безпеки.

Президент України разом з командою на зустрічі з американськими підприємцями та керівниками фондів США
Президент України разом з командою на зустрічі з американськими підприємцями та керівниками фондів США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський та американський підприємець
Президент України Володимир Зеленський та американський підприємець. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Канади. Під час промови український лідер подякував країні за підтримку та допомогу у війні проти Росії. 

Також ми писали, що у п’ятницю, 22 вересня, завершився візит президента України Володимира Зеленського у США. На полях Генасамблеї ООН він провів низку зустрічей зі світовими лідерами, зокрема і з президентом США Джо Байденом. 

Додамо, наприкінці свого візиту у США Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною нагородили американських діячів, які допомагають Україні. Вони наголосили, що без таких людей у світі не залишилося б жодної свободи. 

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