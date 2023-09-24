Відбудова України: Зеленський обговорив з підприємцями США залучення бізнесу
Під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів. Вони обговорили перспективи залучення бізнесу до відбудови України.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Зустріч Зеленського з підприємцями та керівниками фондів
На зустрічі з українським лідером були: Майкл Блумберг, Ларрі Фінк, Філіпп Гільдебранд, Білл Акман, Баррі Стернліхт, Кен Гріффін, Джонатан Грей, Ерік Шмідт, Роберт Крафт та інші.
"Обговорили перспективи залучення бізнесу до відбудови України та реалізації інвестиційних проєктів", — розповів Зеленський.
За його словами, американські підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в Україну одразу після завершення війни та отримання гарантій безпеки.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Канади. Під час промови український лідер подякував країні за підтримку та допомогу у війні проти Росії.
Також ми писали, що у п’ятницю, 22 вересня, завершився візит президента України Володимира Зеленського у США. На полях Генасамблеї ООН він провів низку зустрічей зі світовими лідерами, зокрема і з президентом США Джо Байденом.
Додамо, наприкінці свого візиту у США Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною нагородили американських діячів, які допомагають Україні. Вони наголосили, що без таких людей у світі не залишилося б жодної свободи.