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Зеленський зустрівся з королем Нідерландів

4 травня 2023 19:23
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Зеленський зустрівся з королем Нідерландів
Президент України Володимир Зеленський з королем Нідерландів Віллемом-Александром. Фото: ОП
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У четвер, 4 травня, під час візиту до Нідерландів, Президент України Володимир Зеленський побував на аудієнції у короля країни Віллема-Александра. Глава української держави подякував нідерландському королю за підтримку і допомогу.

Про це повідомила пресслужба Президента.

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Глава Української держави висловив вдячність Його Величності за всебічну підтримку Нідерландами України в захисті нашої свободи та незалежності, а також за особисту турботу Короля та королівської родини про українців, які прибули до Нідерландів у пошуках прихистку від війни.

"Із перших днів нападу Росії ми відчуваємо, що Нідерланди та весь нідерландський народ разом з Україною", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент високо оцінив тісне партнерство, яке Україна та Нідерланди вибудували впродовж останнього року на багатьох рівнях.

Зеленський також відзначив символічність того, що аудієнція в Короля Нідерландів відбулась у важливий для його країни День пам’яті, коли жителі Нідерландів віддають шану солдатам і цивільним особам, які загинули під час Другої світової війни, а також в інших військових конфліктах та миротворчих місіях.

Зеленський в Нідерландах
Володимир Зеленський розмовляє з королем Нідерландів Віллемом-Александром. Фото: ОП

Нагадаємо, 4 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Нідерландів.

Також Зеленський виступив із промовою "Немає миру без справедливості" в Гаазі, а також відвідав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує злочини, скоєні на війні в Україні.

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