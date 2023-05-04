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Зеленский встретился с королем Нидерландов

4 мая 2023 19:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский встретился с королем Нидерландов
Президент Украины Владимир Зеленский с королем Нидерландов Виллемом-Александром. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 4 мая, во время визита в Нидерланды, Президент Украины Владимир Зеленский побывал на аудиенции у короля страны Виллема-Александра. Глава украинского государства поблагодарил нидерландского короля за поддержку и помощь.

Об этом сообщила пресс-служба Президента.

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Встреча Зеленского с королем Нидерландов

Глава Украинского государства выразил благодарность Его Величеству за всестороннюю поддержку Нидерландами Украины в защите нашей свободы и независимости, а также за личную заботу Короля и королевской семьи об украинцах, прибывших в Нидерланды в поисках убежища от войны.

"С первых дней нападения России мы чувствуем, что Нидерланды и весь нидерландский народ вместе с Украиной", — отметил Владимир Зеленский.

Президент высоко оценил тесное партнерство, которое Украина и Нидерланды выстроили за последний год на многих уровнях.

Зеленский также отметил символичность того, что аудиенция у Короля Нидерландов состоялась в важный для его страны День памяти, когда жители Нидерландов чтят солдат и гражданских лиц, погибших во время Второй мировой войны, а также в других военных конфликтах и миротворческих миссиях.

Зеленский в Нидерландах
Владимир Зеленский разговаривает с королем Нидерландов Виллемом-Александром. Фото: ОП

Напомним, 4 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Нидерланды.

Также Зеленский выступил с речью "Нет мира без справедливости" в Гааге, а также посетил Международный уголовный суд в Гааге, расследующий преступления, совершенные на войне в Украине.

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