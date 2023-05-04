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Візит Президента України до Нідерландів: Зеленський виступить у Гаазі

4 травня 2023 04:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Візит Президента України до Нідерландів: Зеленський виступить у Гаазі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент України Зеленський здійснить візит до Нідерландів, де, як очікується, виступить у Гаазі з промовою.

Про це повідомляє нідерландська державна телерадіомовна корпорація NOS.

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Як повідомляється, 4 травня Зеленський виступить із промовою "Немає миру без справедливості" в Гаазі, а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує злочини, скоєні на війні в Україні.

Як відомо, це перший візит Зеленського до Нідерландів як глави української держави та один з його небагатьох поїздок за межі України з моменту початку війни в Україні.

Експерт зі Східної Європи Боб Дін припускає, що Зеленський, швидше за все, проситиме про додаткову військову підтримку.

"Україна хоче від своїх союзників більше боєприпасів, але особливо далекобійної зброї та винищувачів. Український президент, ймовірно, також підкреслить важливість правосуддя та відшкодування збитків у Гаазі як місті миру та справедливості. Він також лобіюватиме членство в НАТО", — вважає Дін.

Нагадаємо, канцлер Німеччини запросив Президента України Володимира Зеленського до своєї країни. Втім, Офіс Президента може скасувати поїздку після того, як були розкриті подробиці візиту.

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