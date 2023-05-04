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Зеленський прибув до Нідерландів: пряма трансляція візиту Президента

4 травня 2023 11:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський прибув до Нідерландів: пряма трансляція візиту Президента
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Janis Laizans
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 4 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Нідерландів. Незабаром він виступить з промовою.

Переглянути пряму трансляцію візиту Володимира Зеленського можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Глава держави відвідає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Там Зеленський повинен виступити з промовою.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, Зеленський виступить із промовою "Немає миру без справедливості" в Гаазі, а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує злочини, скоєні на війні в Україні.

Також ми писали, що канцлер Німеччини запросив Президента України Володимира Зеленського до своєї країни. Втім, Офіс Президента може скасувати поїздку після того, як були розкриті подробиці візиту.

Додамо, Президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція. 

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