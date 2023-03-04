Очільниця Європарламенту Роберта Метсола прибула до Києва: деталі
Глава Європарламенту Роберта Метсола прибула з візитом в Україну. Вона вже зустрілася із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
Про це повідомили Роберта Метсола у Twitter та Руслан Стефанчук у Facebook.
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Деталі
"Добре повертатися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі", — написала Метсола.
Good to be back in Ukraine.— Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023
With those brave people who inspired the world.
With those heroes who refuse to give in.
With those who sacrificed everything for our values.
With Europeans whose home is in our European Union.
🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/i5S15DqQtp
Стефанчук поспілкувався з очільницею Європарламенту. Він подякував їй за особисті зусилля, лідерство в адвокації та кожну ухвалену резолюцію на підтримку України.
"На 24-му Саміті Європейський Союз відзначив наші зусилля у виконанні рекомендацій Єврокомісії. Зараз для нас важлива адаптація національного законодавства до європейського. І для нас є визначальною підтримка ЄК у цьому кроці", — написав Стефанчук.
Вони обговорили шлях України до повноправного членства у ЄС, санкції проти рф та пропозиції Китаю щодо "мирного договору". Окрему увагу Стефанчук та Метсола звернули на формулу миру, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським.
"Майбутнє України — це членство в Європейському Союзі. Ми пройдемо цей шлях разом з вами", — наголосила Метсола.
Ukraine's future is as a member of the European Union.— Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023
We will walk all the way with you.
Great seeing my friend @r_stefanchuk again.
Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament will only grow stronger.
🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/4Wg10EqvMm
Нагадаємо, Європарламент затвердив резолюцію, що рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.