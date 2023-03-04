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Очільниця Європарламенту Роберта Метсола прибула до Києва: деталі

4 березня 2023 09:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Роберта Метсола та Руслан Стефанчук
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Глава Європарламенту Роберта Метсола прибула з візитом в Україну. Вона вже зустрілася із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Про це повідомили Роберта Метсола у Twitter та Руслан Стефанчук у Facebook.

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Деталі

"Добре повертатися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі", — написала Метсола.

Стефанчук поспілкувався з очільницею Європарламенту. Він подякував їй за особисті зусилля, лідерство в адвокації та кожну ухвалену резолюцію на підтримку України.

"На 24-му Саміті Європейський Союз відзначив наші зусилля у виконанні рекомендацій Єврокомісії. Зараз для нас важлива адаптація національного законодавства до європейського. І для нас є визначальною підтримка ЄК у цьому кроці", — написав Стефанчук.

Вони обговорили шлях України до повноправного членства у ЄС, санкції проти рф та пропозиції Китаю щодо "мирного договору". Окрему увагу Стефанчук та Метсола звернули на формулу миру, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським.

Роберта Метсола прибыла в Киев

"Майбутнє України — це членство в Європейському Союзі. Ми пройдемо цей шлях разом з вами", — наголосила Метсола.

Нагадаємо, Європарламент затвердив резолюцію, що рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.

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